Final entre Campla e Câmara será no dia 16 de setembro, às 11h, no campo do Minas Esporte Clube - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 03/09/2023 01:56

Barra Mansa - O campo da Associação Atlética Goiabal foi palco neste sábado (2), dos jogos das semifinais da Copa dos Servidores de Barra Mansa. Na primeira partida, o Campla (Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral) venceu com tranquilidade a Guarda Municipal por 3 a 0. Já no segundo jogo, a Câmara Municipal empatou com o Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) em 0 a 0 e como tinha a vantagem do empate, se garantiu na final.

O secretário de Esporte, Bruno Oliveira, destacou a integração proporcionada pelo torneio. “A Copa dos Servidores é um evento que segue movimentando o funcionalismo público. Fico muito feliz de fazer parte, depois de 12 anos, do retorno deste campeonato que proporciona tanta alegria e entretenimento. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao prefeito Rodrigo Drable, aos parceiros, colaboradores, amigos e servidores que contribuíram para a realização da Copa”, disse.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, pontuou os benefícios e a importância da competição que vão além do futebol. “O mais importante da Copa é a integração através do esporte. Praticar esporte é saúde, é vida”.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, também prestigiou o evento nesta manhã e parabenizou o trabalho realizado. “Essa Copa fortaleceu a união entre os servidores. É muito importante acompanhar e incentivar os programas esportivos em nossa cidade”, comentou.

A grande final da Copa dos Servidores entre Campla e Câmara acontecerá no dia 16 de setembro, às 11h, no campo do Minas Esporte Clube, na Rua Sete de Setembro, no bairro Roberto Silveira. Antes, às 9h, haverá a disputa do terceiro lugar entre Saae-BM e Guarda Municipal.

A Copa dos Servidores é uma realização da Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Associação dos Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta (Asbam).