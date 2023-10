Capacitação teve objetivo de melhor preparar enfermeiras para lidar com as pacientes diagnosticadas com câncer de mama - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 10/10/2023 19:11

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, na manhã desta terça-feira (10), uma capacitação para as enfermeiras de Atenção Primária do município, de todas as unidades de saúde, com o objetivo de melhor prepará-las para lidar com as pacientes diagnosticadas com câncer de mama. O evento contou com a palestra da médica ginecologista e obstetra, Dra. Patrícia Medina, que falou, entre outras coisas, sobre a doença em si, os tipos de tratamento, a incidência do câncer nas diferentes regiões do Brasil e formas de prevenção. Já a psicóloga Stephani Landim falou sobre o impacto emocional que a doença causa nas pacientes e o cuidado que os enfermeiros devem ter com a saúde mental delas, já que passam por um momento de vulnerabilidade.



Patrícia Medina falou sobre a importância de capacitar os enfermeiros no mês dedicado à saúde da mulher. “Nós sabemos que hoje a saúde da mulher está na mão da enfermagem, porque são eles que fazem o primeiro contato e abordagem com o paciente, podendo até mesmo detectar a patologia. Então, é muito importante que eles estejam preparados corretamente para isso, para que os pacientes sejam bem tratados”, afirmou.

A psicóloga Stephani Landim enfatizou a necessidade dos enfermeiros estarem preparados para incentivar os pacientes a buscar tratamento psicológico. “A enfermagem é a porta de entrada dos pacientes, que muitas vezes têm certo tabu em relação a buscar e aceitar ajuda psicológica. Dessa forma, é muito importante que os enfermeiros saibam lidar com isso porque a cura não está só no tratamento da doença, mas também na qualidade de vida dos pacientes”, ressaltou.

A enfermeira Elisângela Santana avaliou positivamente a capacitação. “É muito importante para nós, como enfermeiras participar de capacitações como essa porque, além de fazermos a divulgação da prevenção da doença dentro das unidades, também precisamos nos cuidar como pessoa, participando e renovando nossos conhecimentos”, frisou.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, avaliou o impacto das capacitações para os atendimentos no município. “Ações como essa reforçam cada vez mais o objetivo de aumentar a qualidade da assistência e proporcionar para o paciente um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais eficaz, evitando, assim, que haja prejuízos. O paciente precisa ser acolhido e receber segmento até o final do tratamento para que seja curado. Nossa cidade tem aprimorado o atendimento e qualificado a rede para que sejamos cada vez mais eficientes nesse trabalho”, disse.