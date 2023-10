Como parte do projeto do Pátio de Manobras, o local recebeu serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 26/10/2023 17:10

Barra Mansa - Marcada para ser liberada na próxima semana, a passagem de nível na Rua Duque de Caxias, no Centro, foi reaberta nesta quinta-feira (26). Como parte do projeto do Pátio de Manobras, o local recebeu serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação. O secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, comemorou a antecipação dos trabalhos e explicou a importância das ações.

“Primeiro, gostaria de agradecer à população pela paciência. As equipes responsáveis pelos serviços se empenharam e conseguimos normalizar o trânsito antes do prazo estipulado. Esse trabalho foi pensado e planejado para gerar o mínimo de impacto no dia a dia dos moradores, pois, se ela seguisse o cronograma original, os trabalhos neste trecho seriam realizados em dezembro, o que poderia trazer problemas para as vendas de final de ano”, disse Eros.

As obras do Pátio de Manobras, realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), possuem um investimento total que ultrapassa R$ 44 milhões e atualmente está na terceira e última fase. Como parte dos trabalhos, a prefeitura possui uma comissão que, juntamente com a secretaria municipal de Planejamento Urbano, acompanha a obra e quinzenalmente se reúne para alinhar os cronogramas e tratativas necessárias com as empresas e entidades envolvidas.