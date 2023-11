Suspeito foi preso após denúncia anônima recebida pelos policiais em patrulhamento - Divulgação/PMERJ

Barra Mansa - Um suspeito de tráfico de drogas, de 20 anos, foi preso por policiais militares por volta de 14h deste sábado, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pelo bairro quando recebeu uma denúncia anônima de que um suspeito estava traficando drogas, próximo a uma residência, na Rua Sebastião Augusto da Silva, em um local conhecido como “Grota”.

Ao chegar no local, os PMs avistaram o suspeito, que tentou se desfazer do rádio comunicador que estava com ele. Ele foi abordado e revistado pelos policiais, que encontraram no bolso da bermuda um pino de cocaína e R$ 21. Ao ser questionado pelos PMs, o suspeito confessou que estava vendendo drogas e indicou aos policiais onde estava o restante do material.

Os PMs recolheram uma sacola plástica, que estava escondida em um local de mata, no fim da rua, e encontraram 12 pinos de cocaína (total de 15 gramas); 21 trouxinhas de maconha (113 gramas). Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.