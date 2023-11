Projeto foi implantado pelo governo municipal em 2023 e tem objetivo de aproximar o Executivo da população - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 27/11/2023 15:01

Barra Mansa - Nesta terça-feira (28), acontece mais uma edição do ‘Prefeito Na Minha Casa’. A ação vai acontecer na Rua Levi Miranda Torres, nº 16 – ap. 201 (ao lado do escadão), no bairro Morro do Cruzeiro. Os moradores Rosana, Tadeu e Vanessa convidam para o evento.

O ‘Prefeito Na Minha Casa’ é um projeto implantado pelo governo municipal neste ano de 2023 e tem por objetivo aproximar o Executivo da população, fortalecendo os laços entre o poder público e a comunidade. Esta será a quinta edição em menos de um mês.

SERVIÇO

'Prefeito Na Minha Casa’ – Morro do Cruzeiro

Data: 28/11/2023

Hora: 17h

Local: Rua Levi Miranda Torres, nº 16 ap 201 (ao lado do escadão), no bairro Morro do Cruzeiro