Programação tem show de Sérgio Loroza no sábado (9), e Toni Garrido no domingo (10) - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 05/12/2023 16:14 | Atualizado 05/12/2023 16:15

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, vai promover neste fim de semana o ‘Verão no Calçadão’, proporcionando muita música e lazer. A programação começa no sábado (9), com show de Sérgio Loroza, e segue agitando a cidade até o domingo (10), com a apresentação do cantor Toni Garrido. Também subirão ao palco artistas regionais, a partir das 18h.

Quem comparecer poderá contar com uma praça de alimentação repleta de variedades. A entrada é gratuita e a classificação livre.

PROGRAMAÇÃO

- Show de Sérgio Loroza

Data: Sábado (9)

Horário: A partir das 18h

Local: Calçadão Dama do Samba, na Rua Getúlio Vargas, Centro

- Show de Toni Garrido

Data: Domingo (10)

Horário: A partir das 18h

Local: Calçadão Dama do Samba, na Rua Getúlio Vargas, Centro