Prefeito Rodrigo Drable esteve em cerimônia na capital federal nesta sexta-feira (8) - Divulgação/CCS PMBM

Barra Mansa - Nesta sexta-feira (8), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, e da diretora médica do Hospital da Mulher, Dra. Janaína Henriques Sobrinho, esteve em Brasília para receber a Certificação de Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, entregue pelo Ministério da Saúde. A conquista inédita representa o reconhecimento pelas ações desenvolvidas na prevenção da transmissão vertical do HIV, que é o vírus causador da Aids (sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).

Durante o evento, o prefeito destacou sua gratidão e orgulho pelo trabalho feito pelas equipes da Saúde no município e agradeceu a todos os envolvidos.

“Com muito orgulho recebemos mais um prêmio que nos enche de orgulho. Barra Mansa e Petrópolis são as únicas cidades do Estado do Rio que erradicaram a transmissão vertical de HIV. Isso quer dizer que, após anos de dedicação no atendimento pré-natal, não temos mais em Barra Mansa a contaminação de crianças nascidas de mães portadoras do HIV. Tenho muito orgulho da nossa equipe inteira, e, em especial, eu exalto o Dr. Sérgio Gomes, a Dra. Janaína Henriques e o Dr. Alberto Aldet, que não pôde vir à premiação, mas está conosco em sentimento e emoção”, disse Drable.



Segundo os dados do Ministério da Saúde, a transmissão vertical (da mãe para o seu filho) é a principal via de infecção pelo HIV na população infantil. Em Barra Mansa, o Programa de IST/Aids – com atuações no Hospital da Mulher, nas unidades de Atenção Primária à Saúde, no Laboratório Municipal, entre outros dispositivos da rede municipal de saúde – realiza um trabalho preventivo para que a gestante, com diagnóstico positivo, realize o pré-natal de risco no Hospital da Mulher e siga com o tratamento. Após o nascimento, a criança é acompanhada por um infectologista pediatra e recebe uma fórmula láctea infantil fornecida pelo estado.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, o médico Sérgio Gomes, destacou que a certificação é resultado do empenho e comprometimento das equipes que trabalham de forma incansável no município.

“Estamos com a sensação de dever cumprido, mas vamos continuar trabalhando duro, desenvolvendo mais campanhas e ações educativas, intensificando a realização de testes rápidos em todas as unidades de Atenção Primária e seguindo com o trabalho de intersetorialidade envolvendo o Programa IST/Aids, o Hospital da Mulher e as unidades de saúde para seguir sem registrar criança contaminada por transmissão vertical do HIV”, disse o secretário.