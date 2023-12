Ação social foi realizada nesta quarta-feira (13), na Casa Rosa e na ILPI Vila Vicentina - Paulo Dimas/CCS PMBM

Ação social foi realizada nesta quarta-feira (13), na Casa Rosa e na ILPI Vila Vicentina Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 13/12/2023 22:44

Barra Mansa - A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) realizou nesta quarta-feira (13) uma ação social em duas instituições filantrópicas do município. Foi entregue quase uma tonelada de alimentos, divididos entre a Casa Rosa, no Centro, e a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Vila Vicentina Sociedade São Vicente de Paulo, localizada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, participou das duas entregas feitas pela Guarda Municipal. O comandante da corporação, Paulo Sérgio Valente, ressaltou os efeitos positivos da doação dos alimentos para os assistidos pelas instituições. “É um gesto simples, mas que vale muito. Trazer para os assistidos todo e qualquer tipo de carinho e cuidado ajuda a aumentar a sua autoestima. Esperamos que todos tenham um Natal mais feliz e aproveitem essas doações”, frisou.

Valente ainda destacou que a ação também busca aproximar a GMBM dos munícipes. “Queremos modificar o olhar punitivo que algumas pessoas têm em relação à Guarda”, afirmou.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, parabenizou todos pelo serviço prestado e enfatizou que a pasta está sempre à disposição da população de Barra Mansa. “Os munícipes podem contar conosco para atuar, agir e também auxiliar no que for preciso. A Ordem Pública, bem como a Guarda e demais braços da Pasta, têm satisfação em atender a população”, apontou.

A diretora da Casa Rosa, Cléo Ferreira, destacou a importância da ação. “Através dessa soma de forças, temos a possibilidade de ajudar muitas pessoas. É uma atitude muito generosa, gratificante e que faz o bem para quem precisa”, disse.

As instituições

A Casa Rosa é um local destinado a pessoas que fazem tratamento oncológico (de combate ao câncer). Ela existe há quatro anos e atende cerca de 2.500 pacientes por mês. Para entrar em contato com a unidade, o telefone é: (24) 3401-0139. A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Vila Vicentina Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) cuida de idosos. O local fica na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, e o telefone para contato é: (24) 3323-2984.