Atualmente, equipe trabalha no Rio Barra Mansa, no trecho entre o Centro e o bairro Estamparia - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 03/01/2024 19:00

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prossegue acompanhando os serviços do ‘Limpa Rio’. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (Seas RJ). Atualmente, a equipe trabalha no Rio Barra Mansa, na região da Ponte Ruth Coutinho e do Fórum Municipal, entre o Centro e o bairro Estamparia.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, destacou os benefícios dos serviços. “O programa Limpa Rio é uma conquista muito valiosa para Barra Mansa, onde podemos revitalizar toda a área das calhas dos rios da cidade, melhorando a vida da população ribeirinha e valorizando o cuidado ambiental. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao vice-governador e secretário estadual de Ambiente, Thiago Pampolha, a toda a equipe da Seas e do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e ao prefeito Rodrigo Drable, que não mede esforços para trazer o melhor aos moradores”, frisou.

O engenheiro Caio Herman deu mais detalhes sobre a realização do Limpa Rio na área. “O motivo de estar iniciando pela foz do Rio Barra Mansa é justamente para desobstruir a calha do rio neste período de chuva que está se iniciando. À medida que a gente for finalizando esse serviço, iremos rio acima fazendo a limpeza”, explicou.

Limpa Rio

O ‘Limpa Rio’ foi iniciado no canal do Sesc, no bairro Ano Bom, em outubro de 2023. No local foi feito todo o retaludamento (um processo de terraplanagem) das margens. Na oportunidade, o programa contribuiu também para reduzir a incidência de pernilongos no bairro e nas adjacências.