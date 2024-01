Compod manteve serviços de acolhimento e orientação on-line nas festas de fim de ano para dependentes químicos e familiares - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 03/01/2024 11:10

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP) de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas (Compod), manteve os serviços de acolhimento e orientação on-line durante as festas de fim de ano para os dependentes químicos e seus familiares. Ao todo, mais de 40 atendimentos foram realizados nesse formato, sempre com o intuito de guiar o paciente sobre como proceder em casos de uso abusivo de álcool e outras drogas.

Atualmente, a Compod é requisitada por diversas empresas do município e também em escolas de toda a rede de ensino, onde contam com programação anual sobre o assunto, além de realizar um trabalho contínuo para conscientizar a sociedade acerca dos malefícios provocados pelo uso abusivo de substâncias que podem provocar dependência.

O coordenador da Compod, Cesar Thomé, falou sobre como os atendimentos são realizados. “Nós sempre orientamos como e onde a pessoa pode buscar ajuda, ainda mais em tempos de festa onde é complicado buscar uma internação. Não limitamos nosso atendimento, por exemplo, nesse fim de ano estivemos em contato com pacientes de outro estado”, ressaltou, acrescentando que as mulheres têm representado um número crescente entre as pessoas atendidas.

A coordenadoria disponibiliza o disque ajuda, através do WhatsApp (24) 98154-0116. O sigilo do paciente é garantido.