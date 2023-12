Durante todo o ano, número de coletas ultrapassa 4,4 mil, mas também houve aumento da demanda - Arquivo/PMBM

Publicado 27/12/2023 17:32 | Atualizado 27/12/2023 17:38

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está ressaltando a importância da população continuar doando sangue, uma vez que é um ato de generosidade que dura apenas 15 minutos e pode salvar muitas vidas. Nos últimos dois meses de 2023, foram mais de 600 doações registradas. Já durante o ano, o número ultrapassa 4.440 coletas.

Na unidade de Barra Mansa, o tipo sanguíneo O + é o que mais recebe doações e o tipo O- é o mais procurado, já que é o doador universal. Antes da coleta, o voluntário passa pela triagem, momento destinado a uma conversa para analisar a possibilidade da doação. Além disso, o material coletado passa por testes clínicos e sorológicos. O sangue colhido dura aproximadamente 42 dias, sendo que a média de idade de quem mais doa está entre 18 e 30 anos.

A coordenadora da unidade, Thais Mendes, destacou que o Hemonúcleo do município teve um aumento significativo das demandas da oncologia e cirurgias eletivas. “O consumo aumentou muito, o que fez com que em alguns períodos os estoques ficassem baixos. Tivemos também a campanha 'Semana Nacional do Doador de Sangue', com o objetivo de atrair voluntários para regularizar estoques de todos os tipos sanguíneos. Mas é importante ressaltar que estamos sempre abertos para proporcionar uma boa captação e manter a situação dentro da normalidade”, ressaltou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menos de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são captadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h. O telefone para contato é (24) 3512-0788.