Suspeito furtou celular em veículo enguiçado, após oferecer ajuda e entrar no carro sem permissão Divulgação/PMERJ

Publicado 27/12/2023 15:15

Barra Mansa - Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 41 anos, por furto de celular, na noite desta terça-feira (26), no Centro de Barra Mansa. Os PMs - do projeto Bairro Presente - foram acionados por uma mulher de 30 anos, que afirmou que o veículo dela havia quebrado na Avenida Joaquim Leite, próximo à esquina com a Rua Doutor Mário Ramos e que um desconhecido havia oferecido ajuda, entrando no carro sem o consentimento dela, saído do local, e após isso o celular da filha dela (idade não informada) havia sumido de dentro do veículo.

Os policiais militares realizaram um patrulhamento pela área e encontraram o indivíduo com as características descritas pela vítima. O celular estava dentro da bolsa do suspeito, e ele alegou aos PMs que tinha problemas com álcool e confessou o furto.

As partes, com o celular furtado, foram encaminhadas para a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o homem foi autuado por furto qualificado, permanecendo preso. O aparelho celular foi devolvido à vítima após o término do registro.