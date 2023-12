No local havia uma quadra de cimento, que foi reformada e transformada em um piso de grama sintética - David Oliveira (drone)/CCS PMBM

Publicado 21/12/2023 15:55

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), realizará nesta sexta-feira (22), às 17h, a entrega do campo de grama sintética da Rua Ary Parreiras, no bairro Ano Bom.

No local havia uma quadra de cimento, que foi totalmente reformada e transformada em um piso de grama sintética, além de ter sua pintura renovada. Também foi modificado todo o alambrado e instalado um novo sistema de iluminação na área. As mudanças vão estimular bastante a prática esportiva e o entretenimento, levando saúde e qualidade de vida para moradores do local e bairros vizinhos.

SERVIÇO

Inauguração do campo de grama sintética da Rua Ary Parreiras

Data: sexta-feira (22)

Hora: 17h

Local: Rua Ary Parreiras, Ano Bom