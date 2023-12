Feira da Preguiça e Feira Criativa serão realizadas pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura (FCBM), até sábado (23) - Arquivo/CCS PMBM

Feira da Preguiça e Feira Criativa serão realizadas pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura (FCBM), até sábado (23)Arquivo/CCS PMBM

Publicado 20/12/2023 20:24

Barra Mansa - As compras de fim de ano, especialmente as de Natal, têm uma ótima opção em Barra Mansa através da Feira da Preguiça e da Feira Criativa. Os dois eventos são realizados pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura (FCBM), e acontecerão até este sábado (23), no Corredor Cultural, localizado no Centro.

As feiras contam com a participação de 60 artesãs, além de brinquedos, recreação e outras atividades aos fins de semana. Ambas as feiras de artesanato estão funcionando de 8h às 19h.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, conta que as feiras fomentam e aquecem as vendas das artesãs do município. “A Feira Criativa e a Feira da Preguiça são duas das principais mostras que acontecem na cidade. Não é o único movimento de artesanato, mas está sendo a primeira vez que nós ocupamos o Corredor Cultural durante todo o mês de dezembro, aproveitando as festividades de fim de ano”, informou.

Feira de Artesanato Especial de Natal

Outra opção de compra para a população neste fim de ano é a Feira de Artesanato Especial de Natal, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, através da Gerência de Turismo. O evento acontece até este domingo (24), véspera de Natal, com o mesmo horário de funcionamento do comércio, na Praça da Matriz, no Centro.