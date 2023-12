Evento é uma iniciativa da Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj), com apoio da prefeitura, por meio da Fundação Cultura - Chico Assis/CCS PMBM

Barra Mansa - O fim de semana em Barra Mansa contou com diversas festividades. Neste sábado (16), a prefeitura, por meio da Fundação Cultura, realizou a abertura da 4ª edição da Festa da Família, no bairro Nove de Abril, na Região Leste. O evento, que é uma iniciativa da Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj), contou com uma programação extensa, incluindo shows de Sarando a Terra Ferida e Wilian Nascimento, além diversas outras atividades. A festa seguiu até o domingo (17), contando com shows do Grupo Sorriso Aberto, Bailinho Kids com Cecília Reis e Samba com Tuel, além de apresentações de mágica, brinquedos, praça de alimentação e batalha de TikTok.

Para o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, este evento teve um significado especial. “Além de estarmos próximo do Natal, e esta ser uma época de confraternização, estamos encerrando os eventos culturais deste ano. Já estamos projetando as atividades de 2024. Nossa intenção é realizar ainda mais eventos neste ano e alcançar mais comunidades e pessoas”, adiantou Bravo.

O vereador Deco foi um dos envolvidos na organização do evento e parabenizou a prefeitura pelo evento. “Há muitos anos a Região Leste aguarda um evento que tenha um show gospel. Contamos com louvores logo na abertura e com pagode no domingo. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable e a todos envolvidos neste grande evento”, ressaltou Deco.

Festa de Natal do Vista Alegre

Outro evento ocorrido no sábado (16) foi a Festa de Natal, do bairro Vista Alegre. Centenas de pessoas se reuniram na Rua José Jorge dos Reis Meireles e participaram da festividade que contou com queima de fogos, brinquedos, praça de alimentação e sorteio de prêmios.