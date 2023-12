Iniciativa partiu de solicitação da prefeitura de Barra Mansa ao Governo do Estado do Rio, através do Programa Limpa Rio - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 15/12/2023 17:50

Barra Mansa - O desassoreamento do canal que corta o Sesc, no bairro Ano Bom, está na fase final de execução, com 95% das obras já concluídas. O serviço em andamento inclui a limpeza e desobstrução das calhas. A iniciativa partiu de uma solicitação da Prefeitura de Barra Mansa ao Governo do Estado do Rio de Janeiro - através do Programa Limpa Rio - sendo executada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Vinícius Azevedo, a iniciativa garante vários benefícios para a população, sobretudo por ser uma área com grande circulação diária de pessoas.

“Esse serviço fará diferença no dia a dia da população que passa pelo local durante a semana. Além disso, o desassoreamento promove a melhoria do fluxo de água, a prevenção de inundações, a preservação da biodiversidade aquática, entre muitos outros benefícios”, disse o secretário.

O próximo passo da limpeza realizada pelo programa no município prevê a dragagem do Rio Bananal para melhorar a captação de água da ETA Colônia, no bairro Colônia de Santo Antônio. A expectativa é de que na próxima semana sejam iniciadas as obras no local.

Vinícius Azevedo deu detalhes sobre as melhorias da próxima fase do Programa Limpa Rio. “O trabalho no Rio Bananal não apenas contribuirá para a prevenção de inundações, mas também promoverá melhorias significativas na captação de água, beneficiando diretamente o abastecimento da região. A manutenção constante dos corpos d'água é fundamental para garantir a qualidade e a disponibilidade sustentável desse recurso vital”, disse.