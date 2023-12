Reunião definiu Planejamento Estratégico e Plano de Ação do Início do Exercício referente ao ano de 2024 - Felipe Vieira/CCS PMBM

Reunião definiu Planejamento Estratégico e Plano de Ação do Início do Exercício referente ao ano de 2024Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 14/12/2023 18:52

Barra Mansa - Antes de terminar os trabalhos do atual exercício, os líderes da Secretaria Municipal de Finanças de Barra Mansa se reuniram, na quarta-feira (13), para a realização do Planejamento Estratégico e do Plano de Ação do Início do Exercício referente ao ano de 2024. No encontro houve a discussão de atividades e operações que marcaram o ano e de estratégias e prazos que buscam otimizar as receitas, definir processos, melhorar o atendimento aos contribuintes e alinhar as ações imprescindíveis para o início do exercício.

De acordo com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, a reunião representa a culminância das ações realizadas pela pasta ao longo do ano.

“Estar reunido com o grupo gerencial permite dar sustentação a todo o material de trabalho, que é composto de atividades, projetos e estratégias que são medidos ao longo do tempo em nossas reuniões de avaliação de desempenho. É fundamental que todos participem para que possamos compor um caderno que é o norte da Secretaria Municipal de Finanças. Essa preocupação não é somente com a área de Finanças, mas também para prestarmos os melhores serviços e cuidarmos do setor como uma empresa”, informou Leonardo.

O secretário ainda destacou que a pasta tem como missão “construir pilares que vão dar sustentação aos serviços e processos”. “Eu tenho muito orgulho dessa equipe aqui, porque todos estão sempre preocupados em fazer o melhor e de forma planejada. Dessa forma, estamos preparados para iniciar um novo exercício”, disse.

Um dos participantes da reunião, David Oliveira Custodio, que é gerente de Cadastro Mobiliário, contou que o planejamento de ações para o exercício seguinte é indispensável para atender as legislações e responsabilidades fiscais e tributárias, assim como as normas de contabilidade.

“Assim também podemos gerir o tempo para promover ações de melhorias e implantação de novos serviços e produtos que vão facilitar a vida do munícipe que depende direta ou indiretamente de algum serviço público indispensável. Por exemplo, através de nossas ações a gente consegue ordenar muitos processos que vão possibilitar a agilidade na liberação de verbas que podem ser empregadas em obras públicas. O planejamento estratégico ordena e direciona todo o trabalho da Secretaria de Finanças para o exercício seguinte”, detalhou David.

Já a gerente de Contabilidade Gerencial, Mônica Peres Carvalho, que está na função há 10 anos, ressaltou que a Secretaria hoje apresenta os melhores resultados por estar em uma busca constante de aperfeiçoamento e controle das atividades, visando entregar os melhores serviços aos munícipes de Barra Mansa. “Evoluímos nos últimos anos com um trabalho sério e dedicado, onde destacamos a aprovação total e por unanimidade das contas municipais no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Alcançamos a nota B no ranking do Tesouro Nacional em capacidade de controle contábil e financeiro, permitindo a captação de recursos para investir na nossa cidade. Todas essas conquistas são resultado de um trabalho diário de direcionamento permanente da alta gestão de nossa Secretaria. Agradeço por fazer parte como colaboradora dessa equipe”, relatou a gerente.