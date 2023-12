Cerimônia contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable, além de autoridades, estudantes e seus familiares - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 13/12/2023 23:17

Barra Mansa - Uma nova era é iniciada para os 38 formandos no curso técnico pós-médio em Administração do Colégio Municipal Washington Luiz, em Barra Mansa. A cerimônia contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable, além de autoridades, estudantes e seus familiares, e foi realizada na noite de terça-feira (12), na quadra da escola, no bairro Saudade. O curso, que tem duração de 18 meses, já é oferecido há quase 20 anos, tendo sido ampliado no período entre 2017 e 2023, formando mais de 14 turmas. O método de ensino, além de contar com uma grade curricular completa, é totalmente gratuito e possui parcerias com instituições e empresas, que oferecem estágio aos alunos.



Além de Drable, participaram da cerimônia a vice-prefeita Fátima Lima; os secretários de Educação, Marcus Barros, de Governo, Luiz Furlani, e de Administração, Gabriel Resende.

O prefeito fez questão de parabenizar toda a equipe de professores e profissionais da Educação que estão envolvidos nesse projeto. “No passado quiseram acabar com esse curso maravilhoso, mas nós decidimos que ele é importante demais, transformador demais, e tinha que ser ampliado, jamais encerrado! Estamos chegando aos 900 alunos formados desde que tomamos essa decisão! Parabéns à direção do Colégio Washington Luís, à querida diretora Gessika e toda sua equipe, ao secretário de Educação e toda a Secretaria. A cada aluno, que se esforçou e alcançou essa formação tão importante em suas carreiras!”, disse Drable.

De acordo com a diretora do Colégio Washington Luiz, Géssika Belan, cada turma que se forma proporciona uma sensação diferente, mas sempre com muita satisfação.

“É sempre um sentimento de dever cumprido. Hoje estamos com mais seis turmas em aberto e tenho certeza de que esse sentimento será renovado. Nosso maior dever é preparar esses jovens para o mercado de trabalho, por isso buscamos parcerias com empresas e instituições para que eles se preparem. Outra grande conquista é o reconhecimento do curso. Hoje os alunos formados podem tirar a certidão do CRA (Conselho Regional de Administração). Tudo que desejamos é um futuro brilhante, pois um novo ciclo é iniciado na vida de cada um desses profissionais”, afirmou a diretora.

A formanda Alessandra Pedro, de 39 anos, falou sobre o curso e os próximos projetos. “Agora é conquistar um espaço no mercado de trabalho e ir para a faculdade. Eu consegui estagiar durante grande parte do curso e isso me preparou ainda mais. Ele nos ensina tudo que precisamos para sermos capazes de lidar com as dificuldades das empresas e isso nos prepara para os desafios. Hoje é um dia de festa e estou muito emocionada. Com certeza meu 2024 será de grandes mudanças profissionais”, frisou Alessandra.