Dois veículos zero quilômetro irão beneficiar diretamente usuários do SUS (Sistema Único de Saúde)Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 13/12/2023 23:00

Barra Mansa - Na manhã desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou duas novas vans que irão compor o transporte dos pacientes que realizam Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Os dois veículos zero quilômetro irão beneficiar diretamente usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) que recebem tratamento em outros municípios, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

O secretário de Saúde do município, o médico Sérgio Gomes, destacou que o aumento da frota, que agora passa a contar com seis vans, é essencial para garantir a qualidade do atendimento aos munícipes que precisam se deslocar para cidades acima de 50 quilômetros de distância. Atualmente os tratamentos de oncologia e hemodiálise são os que demandam mais deslocamento.

“Estamos buscando sempre melhorar a frota, que estava muito sucateada quando a atual gestão assumiu em 2017. A oferta de serviços de exames e cirurgias pelo estado tem aumentado, o que faz com que os municípios devam se adequar a essa realidade. A consequência disso é que as frotas de muitos municípios ainda não são suficientes para atender seus moradores. Em Barra Mansa nós já estamos realizando esse trabalho de reformulação para atender a demanda crescente, principalmente após a pandemia de covid-19. Os novos veículos irão proporcionar um melhor conforto aos nossos usuários do SUS até seus destinos e trazê-los em total segurança para casa”, afirmou o secretário.

Nos meses de agosto a outubro de 2023, mais de 1,9 mil pacientes foram atendidos na modalidade TFD (número que ultrapassa 2,9 mil pessoas quando incluídos os acompanhantes), o que representa uma média de 40 pacientes por dia e 637 por mês, totalizando mais de mil passageiros mensais. O investimento realizado em melhoria no transporte na área da saúde já chega a aproximadamente R$ 2,8 milhões de reais.

O prefeito Rodrigo Drable comemorou as novas aquisições. “Essas vans vão levar mais de mil pessoas mensalmente para atendimentos fora de Barra Mansa. Antigamente esse serviço era feito em Kombis velhas e hoje são veículos novos e confortáveis, mas, principalmente, eles levam e trazem as pessoas em segurança. A prioridade em Barra Mansa é a saúde e foi assim que alcançamos o primeiro lugar do estado do Rio”, afirmou.