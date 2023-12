Sessão solene na Câmara Municipal em homenagem ao Dia da Consciência Negra foi na noite desta terça-feira (12) - Chico de Assis/CCS PMBM

Sessão solene na Câmara Municipal em homenagem ao Dia da Consciência Negra foi na noite desta terça-feira (12)Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/12/2023 23:31

Barra Mansa - A sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra, na Câmara Municipal de Barra Mansa, foi realizada na noite desta terça-feira (12). A iniciativa uniu os poderes Executivo, Legislativo e a sociedade civil, que indicaram as pessoas que, através de seus trabalhos e ações, fizeram a diferença na sociedade em relação à luta pela igualdade racial. Ao todo foram entregues oito medalhas Zumbi dos Palmares e dois diplomas, sendo cinco homenageados póstumos, representados por seus familiares.

A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, explicou que a sessão é uma forma de reconhecer a luta contra a discriminação racial e trazer à tona como a escravidão impactou nossa história e ainda deixar marcas na sociedade.

“Essa é uma das formas que encontramos de repararmos a história. Infelizmente, ficamos alguns anos sem realizar a sessão, em razão dos cuidados necessários relativos ao Covid-19 e as determinações do Ministério da Saúde. Por essa razão, alguns de nossos homenageados já não estão entre nós. Mesmo assim, não deixamos de tornar relevantes suas lutas e convidamos seus familiares para os representarem, nesse momento de grande importância para o município”, disse Fátima.

A vereadora e membro do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial (Comuppir), Paola Sapede, compôs a mesa e falou sobre a importância desse reconhecimento.

“Quando assumi essa responsabilidade de integrar o Conselho, vi uma oportunidade para homenagear mulheres que constroem a luta do povo preto da nossa cidade, além de preservar a memória do meu pai que é um homem preto. Sou aliada fiel contra o racismo e qualquer tipo de preconceito. Entregar uma medalha que representa a resistência e luta do povo negro é ratificar as políticas públicas que nosso mandato defende”, destacou a parlamentar.

O Projeto de Lei que instituiu a medalha Zumbi dos Palmares em Barra Mansa foi de autoria do vereador Baianinho, atualmente subsecretário de Meio Ambiente, no fim dos anos 1990.

Homenageados:

Kelly Santos (enfermeira); Karine Priscila (estilista); Cleia Lúcia de Paula (alfabetizadora); Zélia Maria Vieira Goulart (conselheira); e a Sra. Nilzia Maria de Almeida Paiva (Associação das Senhoras de Caridade Santa Izabel), homenageadas por suas respectivas atuações.

In Memorian:

Dra. Emília Nascimento (advogada e militante das causas sociais); Eliane Rodrigues de Castro (ex-coordenadora do setor da Dengue/servidora municipal); Gilson Oliveira Rodrigues (músico); Patrícia Soares Gomes (líder comunitária); Mestre Lindinalvo Natividade (professor e mestre capoeirista).

Zumbi dos Palmares

Zumbi dos Palmares (1655-1695) foi um líder quilombola brasileiro que lutou pela libertação do povo escravizado, tendo sua morte registrada no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Homem de grande relevância na história do país, ele morreu lutando para que o Quilombo dos Palmares não fosse invadido e sua comunidade não perdesse a liberdade ali conquistada.