Secretaria de Educação de Barra Mansa reuniu diretores dos ensinos infantil e fundamentalDivulgação/CCS PMBM

Publicado 14/12/2023 18:03

Barra Mansa - Para encerrar as atividades de 2023 e alinhar estratégias para o próximo ano letivo, a Secretaria de Educação de Barra Mansa reuniu os diretores dos ensinos infantil e fundamental para apresentação dos resultados obtidos pelos alunos da rede municipal de ensino. Um dos pontos levantados foi que, pela primeira vez na história do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), todas as unidades educacionais do município elegíveis para a realização da prova tiveram participação expressiva dos estudantes, atingindo a média de 95% de alunos participando da avaliação em 2023. O encontro aconteceu na quarta-feira (13), no auditório do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro.

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, parabenizou os diretores pelo trabalho realizado ao longo do ano. “A rede de ensino do município focou no redimensionamento das práticas, dos estudos de aprofundamento e nos direcionamentos do trabalho. Hoje nos encontramos em um processo de alinhamento que nos permite visualizar detalhadamente todos os indicadores que retratam a realidade e nos projetam a um futuro planejado e promissor”, explicou.

O secretário ainda adiantou que, em 2024, o município manterá o redimensionamento de práticas pedagógicas e ampliará a parceria com a ArcelorMittal. “Ao longo deste ano percebemos alguns detalhes que merecem nossa atenção e vamos manter os projetos que dão certo para nos ajudar a alcançar melhores resultados. Além disso, ampliaremos a parceria com a empresa ArcelorMittal, que passará todo o ano letivo de 2024 em formação direta com os profissionais da educação de Barra Mansa quanto à metodologia STEAM”, disse Marcus.