PMs prenderam homem armado com drogas no bairro Santa Izabel, após denúncia de popularesDivulgação/PMERJ

Publicado 14/12/2023 11:38

Barra Mansa - Policiais militares prenderam na manhã desta quinta-feira (14) um suspeito de tráfico de drogas no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Os PMs participavam de uma operação no bairro Siderlândia - também em Barra Mansa - quando receberam a denúncia de que um homem armado estaria traficando na localidade conhecida como “Predinhos” - conjunto habitacional “Minha Casa, Minha Vida” - no Santa Izabel, na rua Arábica.

Chegando ao local, os policiais fizeram uma observação do movimento, e após um cerco, conseguiram deter o suspeito, que estava com um revólver calibre 38, com cinco munições; uma mochila com 42 tiras de maconha; 25 pinos de cocaína; 17 pedras de crack; R$ 109 em dinheiro vivo; dois rádio transmissores; uma bateria de rádio; um carregador de bateria; e um cinto tático.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.