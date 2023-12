Celebração reuniu pais e alunos, além de contar com a participação do Projeto Música nas Escolas - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/12/2023 19:21

Barra Mansa - Muita alegria e cantoria marcaram mais uma edição da Cantata de Natal na Escola Municipalizada Belo Horizonte, localizada no bairro Vista Alegre. A celebração, realizada na manhã desta quinta-feira (14), reuniu pais e alunos, além de contar com a participação do Projeto Música nas Escolas.

A apresentação dos alunos juntamente com os professores marca o encerramento do ano letivo na instituição. O tema desta edição foi ‘O mundo encantado da infância’. A escola é a única no município com iniciação do violino para alunos da educação infantil.

A diretora geral do colégio, Ana Paula Consentino Chaves, falou sobre a realização da cantata. “Todos os finais de ano nós realizamos essa apresentação, que é um presente que oferecemos para as famílias dos nossos alunos. Neste ano o tema do espetáculo é para ressaltar essa etapa da vida tão importante, onde se tem um olhar e um coração muito puro”, ressaltou.

O pai de um dos alunos presentes na apresentação, Heitor Guido, elogiou a Escola Municipalizada Belo Horizonte. “É uma benção o que esse colégio tem feito na vida do meu filho. Ele está dentro do Transtorno do Espectro Autista e poder ver essa apresentação com a participação dele é muito gratificante”, comentou.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou o significado de um evento como a cantata para os envolvidos. “Esses momentos de comemoração são a culminância do ano letivo. As escolas realizam essas atividades justamente para permitir uma aproximação ainda maior com toda a comunidade escolar”, disse Marcus.