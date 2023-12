Ação foi realizada no Parque Natural Municipal de Saudade e teve como tema 'Leite: vamos enfrentar essa crise juntos!' - Chico de Assis/CCS PMBM

Ação foi realizada no Parque Natural Municipal de Saudade e teve como tema 'Leite: vamos enfrentar essa crise juntos!'Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 15/12/2023 19:18

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, participou, nesta sexta-feira (15), no Encontro Regional de Produtores Rurais, um evento para tratar de medidas que valorizem e fortaleçam o trabalho da categoria. A ação foi realizada no Parque Natural Municipal de Saudade e teve como tema: "Leite: vamos enfrentar essa crise juntos!".

O encontro foi organizado pelos próprios produtores rurais, contando com a participação do pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Glauco Carvalho, além de lideranças do setor. O subsecretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Brasil, também marcou presença no local.

O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, comentou os objetivos do encontro. “Foi muito importante estar presente com os produtores rurais para debater o desenvolvimento do setor, principalmente para fortalecer a cadeia produtiva do leite. Esse produto caracteriza Barra Mansa e leva o nome da cidade para todo o país. Portanto, alinhar assuntos que vêm para melhorar o trabalho de quem está na ponta e nas cooperativas é algo extremamente necessário”, apontou.

Outro tema que foi fortemente debatido foi referente às importações, já que, de acordo com o secretário, o leite e seus derivados apresentaram uma queda brusca no mercado interno. "Essa falta de competitividade afeta a produção e o ganho do produtor. Muitos donos de empresas do ramo têm que diminuir o valor de seus produtos para tentar minimizar as perdas geradas pela alta importação", avaliou Beleza.

O secretário destacou ainda que no encontro foi elaborado um plano e um projeto de lei que serão levados para os governos nacional e estadual visando resguardar os produtores e buscando evitar a abertura do mercado.

Joaquim Francisco Ribeiro, produtor rural e um dos organizadores do encontro, detalhou mais sobre o diálogo. “Em suma, é como se você, na sua casa, tivesse seu produto para vender, mas trouxessem para sua casa produtos em excesso. Isso inflama o mercado interno e não ocorre a vazão do leite, pois o que vem de fora vem mais barato. Toda essa situação prejudica as empresas e produtores que têm que baixar seus preços ou secar o animal, entre outras ações”, afirmou.

O subsecretário de Agricultura do Estado, Felipe Brasil, enfatizou a importância da reunião. “Esse encontro proporcionou a união entre o estado, os municípios e os produtores. Viemos para poder fazer uma interlocução com os produtores para levarmos todas as reivindicações para a nossa secretaria. Assim, podemos dar todo o apoio necessário em busca de soluções”, ressaltou.