Formatura contou com presença da vice-prefeita Fátima Lima, do secretário de Governo, Luiz Furlani, e da vereadora Paola SapedeChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 19/12/2023 18:11

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, diplomou na noite de segunda-feira (18), 74 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) que concluíram o primeiro curso técnico ‘Saúde com Agente’. A solenidade, realizada no auditório do Sest/Senat, contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima; do secretário de Governo, Luiz Furlani; e da vereadora Paola Sapede.

O ‘Saúde com Agente’ é o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato híbrido (metodologia na qual estudantes vivenciam o processo de aprendizagem por meio das modalidades presencial e a distância, de forma integrada) do país.

“Esse curso tem por objetivo formar os profissionais que atuam no município, visando melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária. Atualmente Barra Mansa possui mais de 300 ACS e ACE que também terão a oportunidade de passar pelo curso, que terá turmas em 2024, 2025 e 2026. A formação é opcional, realizada fora do horário de trabalho e é um diferencial para futuros processos seletivos, pois conta como pontuação extra”, explicou a coordenadora de Atenção Básica, Juliana Russi.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, os resultados que a saúde de Barra Mansa vem alcançando, principalmente no âmbito da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, são frutos do trabalho que é desempenhado por quem está no atendimento diário aos munícipes. “Os agentes são o elo mais importante, pois são eles que unem a comunidade com o serviço de saúde. Sem uma equipe unida, comprometida e, principalmente, capacitada nós não conseguimos entregar um serviço de excelência. Nos últimos anos, o governo Rodrigo Drable tem investido maciçamente na formação dos nossos profissionais. Acreditamos que a educação, o conhecimento e a mudança das práticas resultam no que temos colhido e que são provados através dos números e dos índices que temos alcançado”, disse o secretário.

A vice-prefeita Fátima Lima também destacou a importância da formação continuada dos profissionais que atuam no município. “Eu como professora gosto muito de participar de momentos como esse de formatura e entendo que sem conhecimento não chegamos a lugar algum. Essa parceria com o Ministério da Saúde é muito importante, pois os agentes são as peças fundamentais na engrenagem da saúde, já que atuam diretamente com a população, motivo pelo qual a capacitação se faz extremamente necessária”, disse Fátima.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, recordou os momentos difíceis enfrentados no município no início do atual mandato. “Quando o prefeito Rodrigo e o Dr. Sérgio assumiram, o primeiro ato foi o de restabelecer e reorganizar a saúde do nosso município, que estava com unidades fechadas, Santa Casa sem repasse e outros inúmeros problemas. Os agentes são a linha de frente e a parte mais importante de toda a engrenagem, pois são eles que estão nas casas dos munícipes e atendem as primeiras necessidades da saúde dos cidadãos, e eles são testemunhas dos avanços que alcançamos. Quero parabenizar os formandos e externar todo o meu respeito a cada um, pois através do trabalho deles nós temos obtido excelentes resultados e que resultam em investimentos”, disse Furlani.

Durante a solenidade dois agentes receberam um destaque especial: Rafael Coutinho Garcia, que ficou em primeiro lugar no curso, entre todas as turmas cadastradas no Ministério da Saúde, e Alexsandra Rodrigues Vieira, que teve seu trabalho reconhecido entre os 200 melhores do país. “Estamos muito felizes e surpresos. Apesar de nos dedicarmos muito, foi um reconhecimento inesperado. É gratificante. Nós realizamos tudo com muito carinho e cuidado e estar entre os melhores em nível nacional demonstra que estamos no caminho certo”, disse o agente Rafael.