Entre os principais serviços realizados estão combate à dengue, vacina antirrábica e exames de Leishmaniose Visceral CaninaArquivo/CCS PMBM

Publicado 19/12/2023 17:57

Barra Mansa - A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Barra Mansa apresentou um balanço de todas as ações realizadas durante o ano de 2023. Entre os principais serviços realizados estão exames de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) – com 1.670 coletas – vacina antirrábica (13.432 doses aplicadas) e atendimento das equipes de roedores (59.508 locais atendidos).

Recentemente a Coordenadoria promoveu a primeira edição do ‘Bota Fora Dengue’, que aconteceu no bairro Vila Coringa. O programa recolheu cerca de três toneladas de materiais que podem servir de foco de proliferação do Aedes aegypti.

Outros serviços com destaque neste ano foram atendimentos para desratização, que totalizaram 1.456 solicitações, desinsetização e o trabalho do carro fumacê, que percorreu 491 localidades em um total de seis ciclos.

A médica veterinária e supervisora técnica do órgão, Millena Borges, falou sobre o trabalho realizado neste ano de 2023. “A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental é rica de programas importantes que envolvem a saúde da população. Nós trabalhamos com controle e prevenção de doenças, além de capacitações dos agentes na Fiocruz para melhor aprendizado”, relatou.

Dengue

Na manhã desta terça-feira (19), agentes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental realizaram panfletagem para conscientizar a população sobre a forma de evitar a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti, transmissores da dengue. A ação foi realizada no bairro Abelhas.