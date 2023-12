Operação policial resultou na apreensão de mais de 3,3 Kg de cocaína e uma pistola 9mm - Divulgação/PMERJ

Operação policial resultou na apreensão de mais de 3,3 Kg de cocaína e uma pistola 9mmDivulgação/PMERJ

Publicado 21/12/2023 12:10

Barra Mansa - Um homem de 48 anos, identificado como Luiz Fernandes dos Santos Souza, morreu atingido por uma bala perdida, durante uma perseguição e troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico, na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. A ocorrência foi na noite desta quarta-feira (20), por volta de 19h.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a perseguição foi iniciada quando uma guarnição da PM foi averiguar uma denúncia de que suspeitos de tráfico estariam fazendo “endolação” (preparação e embalagem de drogas) em um sítio, no distrito de Rialto, em Barra Mansa. De acordo com a denúncia, as drogas seriam distribuídas em pontos de venda controlados pela facção criminosa Comando Vermelho, e os suspeitos estariam voltando para o bairro Colônia Santo Antônio, em um automóvel VW Gol, quatro portas, na cor prata e com a pintura do capô queimada.

A denúncia também informava, segundo a PM, que os suspeitos estariam envolvidos em um assassinato cometido na localidade, e que seriam os líderes do tráfico na área.

A caminho do local, as guarnições do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) e Patamo II (Patrulhamento Tático Móvel da 2a Companhia) avistaram o veículo descrito na denúncia, vindo em sentido contrário, e deram ordem de parada para o condutor, que não obedeceu e iniciou uma fuga.

Os PMs seguiram em perseguição ao veículo, e comunicaram à Sala de Operações da PM, para fossem deslocadas outras viaturas, fazendo um cerco tático. Durante a perseguição, os suspeitos disparam contra as guarnições, e os policiais revidaram. Os PMs ainda observaram que os elementos jogaram pela janela do carro dois objetos, pelo lado do carona, às margens da via, mas não conseguiram parar para verificar, já que estavam acompanhando o veículo em fuga.

Os suspeitos ainda atropelaram um ciclista - na via próximo ao conjunto Village Primavera - e em certo momento, o condutor do automóvel chegou a fazer uma frenagem brusca, e a viatura da PM colidiu na traseira do veículo. Cerca de três quilômetros à frente, os PMs conseguiram abordar o veículo, depois que o motorista perdeu o controle do carro e colidiu com outro veículo - dirigido por uma mulher de 27 anos - próximo à entrada do bairro Siderlândia.

Nesse momento, um dos suspeitos - de 19 anos - saiu do veículo com a pistola em punho e ameaçou atirar nos PMs, que ordenaram que ele largasse a arma. O suspeito não obedeceu e um dos policiais o atingiu com tiros de fuzil. Os outros tês suspeitos que estavam no carro foram detidos. Eles têm 22, 25 e 27 anos.

Os policiais militares solicitaram uma ambulância para socorrer o suspeito baleado e a motorista do veículo atingido na colisão com o carro dos detidos. Logo em seguida, os PMs souberam da morte do homem atingido por uma bala perdida, na estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio.

O suspeito baleado foi encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa - onde permanece preso sob custódia da PM - e os outros três detidos foram levados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), juntamente com o veículo utilizado na fuga e o material apreendido. Os suspeitos permaneceram presos.

Com o baleado, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada e sete munições. Dentro do veículo foi encontrada uma bolsa, com 1.672 pinos de cocaína, com a inscrição CPX Coreia Levante Pó de R$ 10 e Siderlândia CV Levante Pó de R$ 10; 912 pinos de cocaína, com a descrição CPX Coreia Levante Pó de R$ 20, e CPX Coreia Levante Pó Km4 ; e 66 pinos de cocaína de R$ 35.

No total foram apreendidos 2.650 pinos de cocaína com um valor total de R$ 37.270.

Também foram encontrados uma porção grande de cocaína pesando aproximadamente 700g e uma pedra média de crack, com 23 gramas, segundo a perícia. No total foram apreendidos 3,340 quilogramas de cocaína, conforme apontou a perícia.

Os PMs apreenderam ainda cerca de 3 mil etiquetas de identificação; centenas de sacolés vazios e pinos vazios; três grampeadores, uma caixa de grampo, duas tesouras, um rolo de fita, três balanças, quatro aparelhos de telefone celular, um chip de celular avulso, e dois potes.