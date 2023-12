Unidade voltou para o seu antigo endereço, na Rua Cristóvão Leal, no Centro, e agora recebe o nome de UBS Sônia Coutinho - Chico de Assis/CCS PMBM

Unidade voltou para o seu antigo endereço, na Rua Cristóvão Leal, no Centro, e agora recebe o nome de UBS Sônia CoutinhoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 21/12/2023 19:54

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta quinta-feira (21), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, que voltou para o seu antigo endereço, na Rua Cristóvão Leal, e agora recebe o nome de UBS Sônia Coutinho. Estiveram presentes na solenidade o prefeito Rodrigo Drable, os secretários de Saúde, Sérgio Gomes, e de Governo, Luiz Furlani, e os vereadores Luciana Alves e Waltinho da Upa.

A unidade, que volta a funcionar ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Barra Mansa), passou por reforma geral e obras de adequação para dar mais dinamismo. “A partir dessa obra, os pacientes irão contar com uma Unidade Básica de Saúde revitalizada e com capacidade para atender cerca de 200 pessoas diariamente, oferecendo consultas de medicina geral e vacinação, além de contar agora com sala de curativos”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes.

O secretário enfatizou ainda que a UBS Sônia Coutinho será ponto de referência para aplicação das vacinas BCG, da febre amarela e Pfizer Pediátrica. A unidade ainda conta com ambulatório de saúde mental, para atendimento com psicólogo, psiquiatra e assistente social.

Além das mudanças físicas, através de uma indicação da vereadora Luciana Alves, a unidade está recebendo o nome da ex-parlamentar Sônia Coutinho, que é hoje coordenadora do Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado).

“Estou muito emocionada por receber essa homenagem em vida. Eu tenho desenvolvido um trabalho muito sério no Cemae e fico extremamente lisonjeada pelo reconhecimento que está sendo feito através da Secretaria de Saúde. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio, ao Rodrigo e a todos que estão aqui. Nossa missão é melhorar a vida das pessoas a cada dia”, relatou Sônia.

A vereadora Luciana Alves comentou sobre a importância da homenagem. “O trabalho da Sônia tem um propósito e por isso estou ao lado dela nessa luta. Ela é uma referência de mulher na política e me sinto honrada de participar desse momento. Agradeço também ao Dr. Sérgio e ao prefeito por todo o apoio nessa realização”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Drable comentou que o principal objetivo da revitalização da unidade é proporcionar as melhores condições de atendimento à população, sobretudo por estar localizada no Centro.

“Fizemos uma reforma com nossa equipe e vamos trabalhar para que o espaço fique ainda melhor do que está hoje, principalmente agora que está levando o nome da Sônia Coutinho, que tem uma história importante dentro da nossa cidade. É uma homenagem justa e feita em vida. É o reconhecimento por todo o trabalho que ela tem feito por nossa cidade. A Sônia conseguiu montar uma equipe de pessoas tão boas quanto ela. Hoje fazemos a entrega dessa unidade de saúde com a expectativa de que se torne uma referência de qualidade”, disse o prefeito.

Também presente, o secretário de Governo, Luiz Furlani, falou sobre o significado especial da inauguração. “A revitalização dessa UBS no Centro é extremamente importante, ainda mais levando o nome da ex-vereadora Sônia Coutinho, uma personalidade política que sempre lutou pelo melhor da nossa população, em especial das pessoas portadoras de deficiência”, afirmou o secretário.