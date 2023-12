Curso técnico ?Saúde com Agente?, do Ministério da Saúde, foi oferecido para profissionais que compõem rede de Barra Mansa - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 26/12/2023 17:54

Barra Mansa - O curso técnico do Ministério da Saúde, intitulado ‘Saúde com Agente’, foi oferecido para os profissionais que compõem a rede de Barra Mansa e, ao todo, 116 agentes foram matriculados. Durante 12 meses, eles receberam aulas práticas e teóricas. Como resultado, dois dos formandos foram destaques em nível nacional: Alexsandra Rodrigues, Agente Comunitária de Saúde (ACS), teve seu trabalho selecionado, entre 200 inscritos, para ser apresentado em Brasília; e Rafael Garcia, também ACS, foi considerado o ‘Aluno nº 1’ em todo Brasil.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, explicou que um dos êxito deste curso foi a integração do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, no qual os alunos puderam compreender que o trabalho de um complementa o do outro. “O curso, além de ter diretrizes que capacitam ainda mais nossos profissionais, ajudou-os a ter uma melhor visão do paciente. Enquanto o Agente Comunitário de Saúde o acompanha diariamente, o Agente de Combate de Endemias vê o ambiente e as interferências deste na saúde da população. Essa integração fez com que o curso fosse um sucesso e o reconhecimento é fruto desse trabalho”, explicou o secretário.

Ter o trabalho selecionado, entre os 200 inscritos, e ainda poder apresentá-lo em Brasília, foi um motivo de grande orgulho para a Agente Comunitária de Saúde Alexsandra Rodrigues. “Essa Mostra de Saúde, em Brasília, possibilitou que mostrássemos como o trabalho é realizado em Barra Mansa e como ele vem surtindo um efeito positivo para a população. Sou muito grata por fazer parte de uma equipe formada por pessoas comprometidas com a qualidade de vida das pessoas e grata também por esse governo tão atuante”, frisou.

Outro aluno destaque no curso foi Rafael Garcia, Agente Comunitário de Saúde. Ele recebeu o título de ‘Aluno nº 1’ em nível nacional. “Participar desse curso foi gratificante para mim como pessoa e como profissional. Através dele a gente aprendeu a se posicionar melhor, para atender a demandas dos nossos usuários, e, com isso, quem ganha são eles. Em relação a ser destaque, para mim foi uma surpresa. Estava procurando o diploma no site da universidade e achei o atestado de conclusão com a classificação. Fiquei muito surpreso, mas extremamente feliz”, disse Rafael.