Obras são de responsabilidade do Dnit, acompanhadas pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 18/01/2024 17:30

Barra Mansa - As obras de readequação do Pátio de Manobras continuam na região central de Barra Mansa. Nesta semana, foi iniciada a pavimentação de mais um trecho da futura avenida que está sendo criada ao lado da linha férrea. A execução das obras é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e acompanhada pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

As obras de readequação do Pátio de Manobras consistem em três grandes pontos: o agrupamento das linhas férreas no eixo central; a primeira avenida (que já está recebendo asfaltamento) começou próximo ao Córrego Cotiara, ao lado da Rua Prefeito João Chiesse Filho, passa sob o viaduto Doutor Didácio de Souza Fonseca, no Centro, seguindo até o bairro Barbará; após a conclusão do viaduto próximo a Saint-Gobain, será possível iniciar as obras da segunda avenida, que terá um trecho parecido com a primeira, porém se estenderá até a passagem de nível do bairro Saudade, margeando o Parque da Cidade, a Prefeitura e o Parque Centenário.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou o avanço dos serviços. “Estamos muito satisfeitos com o andamento do Pátio de Manobras. A cidade vai ganhar duas avenidas há muito tempo desejadas pela população. Os trabalhos seguem a todo vapor e continuaremos acompanhando para que tudo seja concluído conforme nossas expectativas.”, disse Santos.