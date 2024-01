Evento é organizado pela Paróquia da Igreja Matriz, no Centro, contando com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 15/01/2024 23:46

Barra Mansa - Como parte das celebrações do padroeiro de Barra Mansa, a tradicional Festa de São Sebastião faz parte do calendário cultural do município e conta com uma programação variada durante este mês. O evento é organizado pela Paróquia da Igreja Matriz, no Centro, contando com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura (FCBM).

A celebração religiosa é considerada uma das mais tradicionais da cidade e reúne muitos devotos ano após ano. A programação religiosa teve início no dia 6 de janeiro e segue até o dia 21. Já a programação social começará na quarta-feira (17) e contará com apresentações musicais, praça de alimentação, corrida e show de prêmios.

Além da programação no Centro, ocorrerá, no dia 24 de fevereiro, o 20º Leilão de Gado, no Parque de Exposições de Antônio Rocha. A participação e entrada da população são gratuitas em todas as atividades e a classificação etária é livre.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a importância de manter a

tradição do evento viva na cidade. “Celebrar o padroeiro da cidade é marcar um dos principais traços de identidade e pertencimento no povo barra-mansense. O evento é uma tradição com vários acontecimentos importantes como a procissão, atividades religiosas, além da parte social e cultural. A festa na Praça Ponce de Leon é o acontecimento de maior expressão em que o público pode confraternizar, ajudar a igreja e degustar a gastronomia tradicional local”, finalizou.

Alterações no trânsito e segurança

A Rua Monsenhor Costa, no Centro, permanecerá fechada durante os dias de celebração e os moradores que precisarem passar por lá poderão fazer o desvio pela Rua Duque de Caxias para chegar à Avenida Joaquim Leite, ou acessar a Rua Mário Ramos, passando por um trecho da Rua Monsenhor Costa ou da Rua Andrade Figueira, chegando também ao mesmo destino.

Haverá duas viaturas em patrulha da Guarda Municipal e da Polícia Militar, realizando a segurança do evento.

Programação:

RELIGIOSA

Dia do padroeiro, 20/01 – Igreja da Matriz

6h – Missa pelas Famílias

8h – Missa pela Juventude

10h – Missa pelas crianças

12h30 – Missa de acolhida à população PCD

15h – Missa solene seguida de procissão pelas ruas da cidade

19h – Missa pelos devotos

SOCIAL

-Apresentações musicais logo após as missas: Isaac Ferraz & Henrique (17/01); Os danados (18); Jô e Samuel (19); Rodrigo Gavi (20); Partido a Mais (21).

-Corrida Rústica de São Sebastião (7 Km): dia 21/01 às 8h30 na Praça da Matriz.

-Show de prêmios: dia 21/01 às 14 horas na Praça da Matriz (Cartelas à venda na Paróquia).

-Grupo Reunião Papo de Samba & Tico Balanço: dia 21/01, após o Show de prêmios na Praça da Matriz.

-Leilão de Gado: dia 24/02, às 14 horas, no Parque de Exposições de Antônio Rocha.