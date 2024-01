Festividade vai acontecer na Praça Prefeito Marcello Drable, na região da Água Comprida, no bairro Vila Nova - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 12/01/2024 15:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, vai realizar no próximo domingo (14), a tradicional ‘Folia de Reis e São Sebastião’. A festividade vai acontecer na Praça Prefeito Marcello Drable, na região da Água Comprida, no bairro Vila Nova, a partir das 14h.

A Folia de Reis é uma manifestação popular que celebra o Dia de Reis - comemorado em 6 de janeiro, com origem espanhola e portuguesa. A atividade faz parte do calendário cultural do município, por meio da Lei 4.1567/2013.

Moradora do bairro, Fernanda Ávila, comentou a expectativa para mais uma edição do evento. “Estou muito ansiosa. É uma experiência que todos os barramansenses têm que passar pelo menos uma vez na vida”, ressaltou.

SERVIÇO:

Folia de Reis e São Sebastião

Data: Domingo (14)

Horário: A partir das 14h

Local: Praça Prefeito Marcello Drable, na região das Água Comprida, no bairro Vila Nova