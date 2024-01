Atendimento Online ao Contribuinte foi lançado pela secretaria de Finanças de Barra Mansa nesta quarta-feira (10) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Atendimento Online ao Contribuinte foi lançado pela secretaria de Finanças de Barra Mansa nesta quarta-feira (10)Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/01/2024 13:15

Barra Mansa - Dando prosseguimento aos trabalhos de otimização e modernização, que já incluem um portal dinâmico e o novo sistema tributário municipal, a Secretaria de Finanças de Barra Mansa lançou na quarta-feira (10), o Atendimento Online ao Contribuinte. Trata-se de um chat que permite receber e esclarecer dúvidas referentes a serviços oferecidos pela pasta.

O secretário municipal de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, afirmou que o chat é uma forma mais eficiente para entender questionamentos e demandas dos contribuintes.

“Nós criamos uma fila de atendimento interno para ter essa resposta de forma mais ágil. Ao invés da pessoa vir aqui, ligar ou enviar e-mail, vamos tirar dúvidas de diversas características, possibilitando maior velocidade e integração. A nossa expectativa é de que até o final de fevereiro todas as unidades da Secretaria de Finanças estejam com a ferramenta implantada. Tudo isso tem a ver com nosso trabalho incessante de transformação digital”, detalhou Oliveira.

O subsecretário da Receita Municipal, Tadeu Cancio Siqueira, enfatizou que o novo recurso consiste em um portal de atendimento e não de serviços. “Poderemos sanar dúvidas relacionadas a notas fiscais, à implantação do novo sistema e suas funcionalidades, entre outras. É mais um canal de comunicação que disponibilizamos para os usuários e para a sociedade”, disse.

Para acessar o chat basta clicar em: www.gp.srv.br/atendimento_barramansa/servlet/portal_inicio.