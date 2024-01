Obras incluem troca do telhado e das instalações elétricas, entre outras adaptações - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 09/01/2024 19:08

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e de Planejamento Urbano, está realizando os trabalhos finais para a implantação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). As obras, que são realizadas na sede da SMASDH, no Centro, contaram com a remoção do telhado e a instalação de um novo, troca das instalações elétricas, entre outras adaptações necessárias para a implementação dos serviços.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o espaço passou por reforma geral e uma série de adaptações. “O espaço abrigará 16 salas e quatro banheiros, todos seguindo os critérios de acessibilidade. Nós entramos em fase final, e neste momento as equipes estão fazendo a pintura e trabalhando nos acabamentos. A nossa previsão é de conclusão ainda neste mês de janeiro”, detalhou.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, destacou a relevância da implementação dos serviços e a expectativa para a entrega dos resultados. “Essa obra é de suma importância para melhorarmos a forma de atender as mulheres violentadas ou vítimas de algum tipo de agressão. O prefeito Rodrigo Drable segue acompanhando todo o trabalho que estamos realizando e em breve anunciaremos a data para a inauguração”, disse o secretário.

Serviços oferecidos

O Ceam realiza o atendimento às mulheres em situação de violência, oferecendo gratuitamente acolhimento e acompanhamento psicossocial em local específico, contando com equipe capacitada e sensibilizada. Já o Creas é uma unidade pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou algum tipo de violência. A SMASDH está localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro.

Onde procurar ajuda

A rede de apoio ao atendimento à mulher da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa disponibiliza os seguintes contatos:

- Central de Atendimento à Mulher: 180

- Creas: (24) 3322-6957

- Disque Denúncia: 100

- Ouvidoria do Ministério Público: 127