Resultado do levantamento deve ser concluído na próxima semana e determina as próximas ações da secretaria de Saúde - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 08/01/2024 19:21

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde Ambiental, está realizando durante esta semana a medição do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa). O resultado deverá ser concluído na próxima semana e determinará as próximas ações a serem realizadas pelo órgão.

O LIRAa é um método de amostragem utilizado em todo o Brasil e constitui uma importante ferramenta para mapear as regiões onde está presente o mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue). Através dos resultados, a Vigilância avalia os riscos e foca o trabalho onde são registrados mais casos.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância Ambiental, Millena Borges, ressaltou a importância do trabalho da população para ajudar no combate à dengue. “Devido à intensificação das chuvas e um acúmulo maior de água em todo lugar, temos que fazer o máximo possível para retirar todos os objetos que estejam a céu aberto e possam acumular água. Neste período, as pessoas têm que estar mais atentas em relação ao seu quintal e sua residência. Então, a conscientização é a chave do sucesso do programa de combate ao Aedes aegypti”, destacou.

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

Carro fumacê

A partir desta segunda-feira (8), Barra Mansa vai seguir reforçando o combate à dengue com carros fumacê em diversos bairros. Hoje, a partir das 16 horas, o trabalho será feito na região da Vista Alegre e Loteamentos.

Nos próximos dias a programação será a seguinte:

-09/01: Vila Nova, Água Comprida, Jardim Central, Vila Brígida.

-10/01: Vila Coringa, Santa Rosa, Ary Parreiras.

-11/01: Getúlio Vargas, Vale do Paraíba.

-12/01: São Francisco e Santa Izabel

-15/01: Ano Bom, Vila Orlandélia, Vila Delgado e transversais.

-16/01: Roberto Silveira até o Sesi e todas as transversais.

-17/01: Centro, Morro Cruzeiro, Verbo Divino, Albo Chiesse e Estamparia.

-18/01: Vila Maria e Saudade

-19/01: Bom Pastor, Boa Vista, Bairro de Fátima e Vargem Quartel.

A programação está sujeita à alteração por conta de chuva ou vento forte, já que o carro não circula nessas condições. As informações podem ser conferidas diariamente no perfil da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.