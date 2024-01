Evento será na Praça Prefeito Marcello Drable, na região de Água Comprida, no bairro Vila Nova - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 07/01/2024 14:24

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, realizará no próximo domingo (14) a tradicional Folia de Reis e São Sebastião. O evento vai acontecer na Praça Prefeito Marcello Drable, na região de Água Comprida, no bairro Vila Nova, a partir das 14h. A Folia de Reis é uma celebração de origem espanhola e portuguesa e relembra a visita dos reis magos ao menino Jesus.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, frisou a importância do evento e de realizá-lo no município. "A tradição da folia de reis é presente no estado Rio de Janeiro inteiro e, em Barra Mansa, isso é muito forte. Há muitos anos a gente faz esse encontro na Água Comprida e os mestres de folias de reis foram reconhecidos não só no Conselho de Cultura como pelas políticas culturais da cidade e contemplados tanto pela Lei de Aldir Blanc quanto pela Lei Paulo Gustavo. Com isso, sabemos que estamos no caminho certo no fomento da cultura popular da nossa cidade", disse.

Serviço:

Folia de Reis e São Sebastião da Água Comprida

Data: 14 de janeiro (domingo)

Horário: A partir das 14 horas

Local: Praça Prefeito Marcello Drable, na região de Água Comprida, no bairro Vila Nova