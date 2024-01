Barra Mansa foi um dos municípios convidados a participar do Congresso Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 06/01/2024 11:15

Barra Mansa - Barra Mansa foi um dos municípios convidados a participar do Congresso Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação (CONPEPE), um evento realizado com o objetivo de promover reflexões sobre as formações, pesquisas e práticas educacionais. A iniciativa, que está na primeira edição, terá como tema “A formação do professor/pesquisador” e acontecerá em abril, de forma virtual.

De acordo com o secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, essa é uma oportunidade para os participantes do congresso entenderem como o trabalho no município é conduzido e também servir de modelo para os demais. “O gestor do congresso viu em nós a inovação. Tudo que é feito nas Escolas Vocacionadas é divulgado de modo que possa ser replicado em outras unidades educacionais, tanto no município, quanto nos outros”, explicou.

Um dos participantes do congresso é o assessor pedagógico de Barra Mansa, Lucas Peres. Para ele essa será uma ótima oportunidade para falar sobre o trabalho desenvolvido e trazer novos conhecimentos para o município. “Recebemos o convite, devido ao reconhecimento que tivemos em relação às Escolas Vocacionadas. Estamos muito felizes em poder participar do congresso, mais ainda pela oportunidade de aprofundar o entendimento das temáticas de estudo, promovendo a troca de experiências metodológicas e teóricas”, disse Lucas.

Para mais informações visite o site: https://www.even3.com.br/congresso-nacional-de-pesquisas-e-praticas-em-educacao-410799/.