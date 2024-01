Fátima Lima conduziu primeira cerimônia de entrega da Fábrica de Óculos de Barra Mansa em 2024 - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 04/01/2024 19:25

Barra Mansa - A vice-prefeita Fátima Lima conduziu, na manhã desta quinta-feira (4), a primeira cerimônia de entrega da Fábrica de Óculos de Barra Mansa em 2024. Na ocasião, foram distribuídas 180 unidades para os munícipes. Além de Fátima Lima, a ação contou com a presença dos secretários de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando; de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Daniel Maciel; e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, além do presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, vereadores e o gerente da Fábrica, Joel Valcir.

Fátima Lima ressaltou a importância desta primeira entrega de 2024 e como o projeto continua transformando vidas.

“Nosso trabalho em conjunto com a Educação e com a Saúde foi essencial para fazer com que essa iniciativa desse certo. São oito anos trabalhando incansavelmente para entregar a melhor qualidade para os nossos munícipes e com um excelente atendimento”, destacou Fátima.



O gerente da Fábrica, Joel Valcir, enfatizou que a expectativa é de entregar aproximadamente 400 unidades até o final de janeiro. Os beneficiados que não compareceram nesta quinta-feira podem retirar as unidades no decorrer do mês. “O ano de 2023 foi especial para confirmar o sucesso do trabalho. Nós conseguimos entregar mais de 9 mil óculos e, assim, continuar transformando mais vidas”, disse.



A moradora do bairro Ano Bom, Cláudia Labra, falou da importância de receber os óculos. “É uma grande alegria, pois além de se tratar de saúde, tem um carinho especial da cidade de Barra Mansa com todos aqueles que já receberam e ainda vão receber a unidade. Estou muito grata e agradeço ao prefeito Rodrigo Drable e seus parceiros. Que Deus possa retribuir para a cidade de Barra Mansa tudo aquilo que há de melhor para a população”, disse Cláudia.

Atendimento

A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. A unidade beneficia estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).