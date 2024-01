Caps AD fica localizado na Rua Professor Pedro Vaz, n° 57, Centro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 03/01/2024 19:08

Barra Mansa - O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD), coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, divulgou, nesta semana, um levantamento sobre as ações desenvolvidas no ano de 2023. O estudo contou com a colaboração dos usuários assistidos, familiares e também dos colaboradores da instituição. As avaliações levaram em conta serviços como oficinas, grupos terapêuticos, acompanhamentos clínicos e psiquiátricos e os atendimentos individuais prestados. Aproximadamente 30 mil atendimentos foram realizados pela equipe multidisciplinar ao longo de 2023.

A análise foi realizada a partir de dois calendários de ações. Um envolveu atividades de encerramento com uma programação diferenciada; outro com as iniciativas planejadas para 2024. Entre elas, em conjunto com o Centro Pop, haverá atividades físicas dentro da unidade; visitas guiadas; assembleias bimestrais com os pacientes; ações de empoderamento, através da economia solidária; e o CAPS AD itinerante, nas ruas e praças do município.

A coordenadora da unidade, Denise Durval, explicou que a equipe precisou ouvir os pacientes assistidos pelo Caps para que pudessem ter uma análise geral sobre os serviços ofertados. “Montamos uma assembleia geral e colhemos as percepções dos nossos usuários. A partir daí, estamos construindo as projeções para 2024. Nossa expectativa é poder ofertar cada vez mais os nossos serviços a quem precisa. É um papel de conscientização e rompimento de barreiras, pois ainda há quem tenha timidez de buscar ajuda ou os estigmas sociais e, com isso, há uma demora em iniciar o tratamento”, indicou Denise.

De acordo com a supervisora do Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, Maria Elvira da Cunha, o empenho e a dedicação dos profissionais é algo que chama atenção. “Esses profissionais têm um olhar diferenciado e, dessa forma, conseguimos ofertar cada vez mais a possibilidade de redução de danos, não apenas naqueles pacientes em estágios mais graves, mas em todos os demais acolhidos. Esse trabalho que é construído com união e de forma multidisciplinar pela equipe fortalece o acesso às políticas públicas junto aos pacientes” reforçou.

O clínico geral do Caps AD, Vitor Correia Dotta, também participou do levantamento e citou seus objetivos de trabalho, junto aos usuários da unidade. “Os cuidados com a saúde dos usuários são de extrema importância, pois, em muitos casos, eles estão em situação de vulnerabilidade. Vamos intensificar a solicitação de exames rotineiros, pois devemos contribuir com o devido tratamento a essas pessoas. Elas precisam ser respeitadas de forma digna, esse é o nosso papel, não apenas como profissionais que somos, mas como seres humanos”, frisou o médico.

O Caps AD fica localizado na Rua Professor Pedro Vaz, n° 57, Centro. O telefone é: (24) 3512-0784.