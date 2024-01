Cidade registrou 120,2 milímetros de chuva em nove horas - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 04/01/2024 17:45

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, divulgou na manhã desta quinta-feira (4), as ocorrências das últimas horas no município. Com chuvas de 120 milímetros em cerca de nove horas, a Defesa Civil registrou o transbordo do Rio Barra Mansa, afetando os bairros Nova Esperança, São Luiz, Boa Sorte e Piteiras.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, o Plano de Contingência Municipal foi acionado para atender os registros. “A previsão era de chuvas moderadas a fortes, mas não na intensidade que ocorreram. As equipes foram deslocadas para todos os locais afetados no município para monitorar a situação e já iniciar os trabalhos de recuperação e vistoria. Todos os envolvidos no Plano de Contingência estiveram em alerta para atender as demandas da população. Até o início desta manhã não registramos desabrigados ou desalojados”, detalhou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o volume de chuvas registrado entre a noite de ontem e esta manhã foi o dobro do esperado.

“Tivemos uma chuva muito expressiva, além do esperado. Nós estávamos em alerta amarelo, com expectativa de 60 milímetros, de acordo com a previsão emitida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), mas acabamos registrando 120,2 milímetros”, informou.

João Vitor disse também que foi necessário acionar as sirenes do bairro Nova Esperança, mas no Boa Sorte, devido a uma instabilidade no aparelho, a equipe teve que passar pelas ruas alertando a comunidade. “Nesta região o Rio Barra Mansa chegou a 4,38 metros, sendo 2,28 metros acima da sua capacidade”, disse, ressaltando ainda que já entrou em contato com a Gridlab para relatar o problema ocorrido com a sirene e assim providenciar a manutenção.

Rio Bananal

Houve também registro de ocorrência na região dos bairros Colônia e Santa Maria 2. As localidades são cortadas pelo Rio Bananal, que possui cota de transbordo em 4,50 metros e alcançou nesta madrugada 4,70 metros.

No bairro Colônia o ponto de mais atenção foi na Rua Cinco, que é o ponto mais baixo do bairro. Nos demais trechos as casas não foram afetadas, com as águas atingindo apenas as ruas”, explicou João Vitor.

Prefeitura realiza limpeza em bairros afetados pelas chuvas

As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) e da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) estão retirando lama, lixo e galhos em vias públicas.

Segundo a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compedc), a expectativa era de um volume de 60 milímetros, conforme alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia); no entanto, choveu o dobro do esperado (120,2 milímetros).

Os bairros mais afetados com alagamento foram Boa Sorte, Nova Esperança, Colônia Santo Antônio, entre outros. A Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, foi uma das mais prejudicadas e passou por um intenso trabalho de desobstrução e limpeza.

O gerente da CRS (Coordenadoria de Resíduos Sólidos), Vinícius Paiva, destacou a prontidão dos serviços.

“Estamos atuando para ajudar os moradores que foram atingidos pela forte chuva e continuaremos trabalhando. Está sendo feita remoção de lama, desobstrução de bueiros e entrega de materiais de limpeza aos moradores, como cloro e água sanitária”, ressaltando ainda que o mesmo trabalho aconteceu na Rua Albo Chiesse e nos bairros Vila Independência, Boa Sorte, entre outros.

Na Região Leste, as equipes também atuaram para minimizar os transtornos aos moradores. Na Rua A, do bairro Metalúrgico, foi retirada uma árvore que havia caído sobre a rede elétrica; além disso, houve limpeza, retirada de lama e desobstrução de manilhas em várias localidades da região, dentre elas Boa Vista I e II.

Atendimento

Até o final da manhã desta quinta-feira, dois imóveis haviam sido interditados: um no bairro São Luiz e o outro no Boa Vista I, sendo que seis pessoas ficaram desalojadas. A informação foi passada pela Defesa Civil para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que prosseguirá com os trâmites para que esses moradores sejam inseridos no Aluguel Social.

Previsão

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, a previsão é de chuva moderada a forte até sábado (06). O órgão segue em estado de alerta e monitorando áreas de risco da cidade. Vários bairros possuem sirenes de emergência, mas a Defesa Civil alerta os moradores próximos a encostas que se abriguem em locais seguros ao observar sinais de água escoando pelos morros ou rachaduras.

Durante este período de chuvas, as equipes das Secretarias de Ordem Pública, de Manutenção Urbana e de Assistência Social e Direitos Humanos atuam em sistema de plantão atendendo as ocorrências causadas pelas chuvas.

A Defesa Civil pode ser acionada através dos telefones 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Já o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.