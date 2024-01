Direção do Hemonúcleo destaca que uma única doação pode salvar até quatro vidas - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 05/01/2024 12:12

Barra Mansa - Neste início de ano, o Hemonúcleo de Barra Mansa está fazendo um apelo à população por novas doações para regularizar o estoque. A unidade informou que todos os tipos sanguíneos se encontram com estoques relativamente baixos, o que torna a realização dos atos voluntários ainda mais importante, já que uma única doação pode salvar até quatro vidas. Atualmente o tipo sanguíneo O+ é o que mais recebe doações e o tipo O- é o mais procurado, uma vez que é doador universal.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, a procura para doações está muito baixa, o que afeta, por exemplo, o índice de uso na oncologia (tratamento de câncer), que teve um aumento. “É essencial que as pessoas se solidarizem e se conscientizem sobre como uma doação rápida pode salvar vidas. A colaboração dos munícipes para abastecer nossos centros de coleta é de suma importância. Além disso, estamos entrando em época de dengue.”, destacou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são captadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h. O telefone para contato é (24) 3512-0788.