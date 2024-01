Assunto foi detalhado em encontro do prefeito Rodrigo Drable com o presidente do DRM-RJ, Luiz Claudio Almeida Magalhães - Chico de Assis/CCS PMBM

Assunto foi detalhado em encontro do prefeito Rodrigo Drable com o presidente do DRM-RJ, Luiz Claudio Almeida MagalhãesChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 08/01/2024 18:29

Barra Mansa - Com foco no desenvolvimento de soluções e ações preventivas para áreas de risco – sobretudo no período mais chuvoso do ano – Barra Mansa já pode contar, a partir desta segunda-feira (8), com um núcleo avançado do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ). O assunto foi detalhado em encontro do prefeito Rodrigo Drable com o presidente do DRM-RJ, Luiz Claudio Almeida Magalhães, no Parque Natural Municipal de Saudade, mesmo local onde três geocientistas do órgão já estão baseados.

Magalhães destacou que a instalação da equipe aproxima o trabalho do Governo do Estado das defesas civis do Sul Fluminense, o que permite que estratégias sejam traçadas de forma mais célere e eficaz. Este será o terceiro núcleo do DRM-RJ a funcionar, o que já ocorre em Petrópolis (Região Serrana) e Angra dos Reis (Costa Verde).

“Barra Mansa foi escolhida por ser uma cidade muito propícia a ocorrências por conta de seu relevo, mas é importante ressaltar que todas as defesas civis da região serão atendidas. Há 29 pontos que precisamos vistoriar ou voltar a vistoriar no município. Um desses locais é a Serra da Mutuca. O foco da nossa atuação é a prevenção”, explicou Magalhães.

O prefeito Rodrigo Drable pontuou que, apesar das chuvas terem grande impacto todos os anos na cidade, o que ocorreu em 2023 foi mais grave, o que tornou necessária a busca de recursos para a realização de obras de contenção.

“São projetos complexos de engenharia, que não podem ser iniciados neste período chuvoso, mas não podemos deixar de monitorar e de evitar que as áreas sejam reincidentes e que venhamos a ter fatalidades. Sou muito grato ao Luiz Magalhães, do DRM, e ao nosso governador Cláudio Castro, que está nos dando estrutura para monitorar a cidade neste momento de dificuldade até que tenhamos os principais muros de contenção construídos. Agradeço também ao secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, que nos ajudou na liberação de recursos”, disse Drable.