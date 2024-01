Equipes estiveram na Rua Vicente de Paula, no bairro Santa Clara, desobstruindo e restaurando as margens do Rio Barra Mansa - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 08/01/2024 19:09

Barra Mansa - Os serviços do programa ‘Limpa Rio’ seguem beneficiando Barra Mansa. Nesta segunda-feira (8), as equipes estiveram na Rua Vicente de Paula, no bairro Santa Clara, desobstruindo e restaurando as margens do Rio Barra Mansa.

O programa é desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS). No município, o trabalho tem acompanhamento da Prefeitura, por meio de uma integração entre as secretarias do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e de Manutenção Urbana (SMMU), além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM).

O engenheiro de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente, Caio Herman, enfatizou como o trabalho vem modificando o município e melhorando a vida dos moradores.

“O Limpa Rio é um serviço que já passou por áreas como o Canal do Sesc e a foz do Rio Barra Mansa. Ele tem como objetivo revitalizar as calhas e margens dos rios e beneficiar a população que vive próximo a estes locais. Deixo meu agradecimento ao Governo do Estado, na pessoa do governador Cláudio Castro e do vice-governador e, secretário do Ambiente, Thiago Pampolha. Agradeço também ao prefeito Rodrigo por proporcionar este serviço em Barra Mansa”, destacou Caio.