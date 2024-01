Preso tinha dois mandados de prisão em aberto, um por tráfico de drogas e outro por evasão do sistema prisional - Divulgação/PMERJ

Publicado 10/01/2024 12:36

Barra Mansa - Policiais militares prenderam nesta terça-feira (9) um foragido do sistema prisional, no Loteamento Nova Esperança, em Barra Mansa. Com o homem - que ainda tinha outro mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas - os PMs encontraram drogas e uma pistola 9mm.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as guarnições da PM receberam informações de que em um local utilizado para festas no bairro, na Rua Antônio da Silva Reis, haveria alguns elementos ligados ao tráfico, com drogas e armas, incluindo um foragido da Justiça.

Os policiais foram ao local verificar a denúncia e abordaram o acusado, junto com outras pessoas. Após uma revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os três homens que estavam junto do acusado. No entanto, quando questionados se havia armas ou drogas no local, o homem apontou uma bolsa que seria dele, afirmando aos PMs que havia uma pistola e pinos de cocaína dentro dela.

Na bolsa, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, carregada com 17 munições, além de 11 pinos de cocaína e R$ 180 em dinheiro vivo. O homem foi então encaminhado à 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foi verificado que haviam dois mandados de prisão em aberto contra ele, um por tráfico de drogas e outro por evasão do sistema prisional.

O homem permaneceu preso, enquanto os elementos que estavam com ele foram ouvidos e liberados.