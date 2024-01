Objetivo da ação é evitar que transtornos, como alagamentos, em dias de chuva - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 09/01/2024 19:21

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está intensificando a limpeza das ruas do município, com foco no período chuvoso, neste início de ano. O objetivo é evitar que transtornos, como alagamentos, em dias de chuva, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores e evitar a proliferação de doenças.

As equipes da autarquia também seguem atuando para amenizar os danos causados pelas chuvas que atingiram o município na última semana. Ações de limpeza estão sendo realizadas nos bairros mais afetados de Barra Mansa, como Nova Esperança, Boa Sorte, Colônia e a região central.

O gerente da CRS (Coordenadoria de Recursos Sólidos), Vinícius Paiva, comentou sobre a importância do trabalho da autarquia nesta época do ano. “Não estamos medindo esforços para poder evitar possíveis danos que as chuvas desse período podem causar”, ressaltou.

Programação – quarta-feira (10):

Os serviços de capina, raspagem de sarjetas, limpeza e pintura de bueiros e meios-fios vão acontecer nas seguintes localidades: Região Leste (Boa Vista 2 e Nove de Abril), Verbo Divino, Saudade/Vila Maria, Cotiara, Jardim Boa Vista, Água Comprida, Parque Independência, Vista Alegre, Centro e Ano Bom.

Já a coleta de volumosos acontecerá nos bairros: Parque Independência, Ano Bom, Cotiara, São Luís e Nova Esperança.

E a coleta de terra, entulho e/ou lama: na Colônia Santo Antônio, Jardim Marajoara, Boa Sorte, São Luís e Verbo Divino.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.