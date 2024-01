Serviços da autarquia foram iniciados nesta quarta-feira (10), com previsão de conclusão na quinta-feira (11) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Serviços da autarquia foram iniciados nesta quarta-feira (10), com previsão de conclusão na quinta-feira (11)Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 10/01/2024 22:11

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), está realizando um trabalho de drenagem na Rua Verbo Divino, no bairro Verbo Divino. Os serviços da autarquia foram iniciados nesta quarta-feira (10), com previsão de conclusão na quinta-feira (11).

De acordo com o diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo dos Santos, o Zeca, a obra foi necessária devido a danos na tubulação causados pelas fortes chuvas. “Nós estamos realizando a troca da rede pluvial, que estava danificada e causando o afundamento da via. Nossa equipe está instalando novas manilhas, com um metro de diâmetro, para melhorar o escoamento da água das chuvas”, explicou.

O Saae-BM pede a compreensão de todos, pois durante a realização do serviço o trânsito de veículos está em meia pista e os motoristas e pedestres devem ficar atentos.