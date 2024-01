Cerimônia foi realizada na Fazenda da Posse, com a presença do prefeito Rodrigo Drable e diversos convidados - Felipe Vieira/CCS PMBM

Cerimônia foi realizada na Fazenda da Posse, com a presença do prefeito Rodrigo Drable e diversos convidadosFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 10/01/2024 22:25 | Atualizado 10/01/2024 22:35

Barra Mansa - Nesta quarta-feira, (10), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, empossou os novos membros do Conselho Tutelar de Barra Mansa, sendo cinco titulares e cinco suplentes, no período de 2024 a 2027. A cerimônia de posse foi realizada na Fazenda da Posse. Também estiveram presentes a vice-prefeita Fátima Lima; os secretários de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, e de Governo, Luiz Furlani; representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Abrigo Municipal e da Casa dos Conselhos, além do vereador, Waltinho da UPA.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, enfatizou que a pasta está de portas abertas para o trabalho do Conselho Tutelar e se disponibiliza para auxiliar no que for necessário. “É com muito prazer que recebemos os novos conselheiros. A Secretaria de Assistência Social está à disposição deles, assim como estava aos que saíram. Ficamos contentes por poder contribuir com essa missão. Isso é uma das prioridades do prefeito Rodrigo Drable, ter um olhar diferenciado para a população”, disse.

A presidente do CMDCA, Maria do Socorro Malkes, destacou que o processo de escolha transcorreu respeitando todas as determinações do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e falou da importância da atuação do Conselho. “Todas as etapas seguiram o que é preconizado pelo Estatuto. O processo começou com a eleição; depois houve uma capacitação, culminando com a posse realizada nesta quarta. Lembramos a eles a importância do trabalho que será exercido de agora em diante, ele busca a garantia dos direitos da criança e do adolescente, sejam eles quais forem”, informou.

Após assinar o termo de posse, o prefeito Rodrigo Drable parabenizou os novos membros, bem como os que deixaram a função.

“Cumprimento todos os eleitos para o Conselho Tutelar e parabenizo também os que encerram o ciclo e desejo sucesso em suas jornadas. Temos que entender que os ciclos existem e devemos celebrar a entrada, mas também, as saídas. Não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos, porém, não podemos deixar de comemorar o que fazemos. Ano passado, por exemplo, Barra Mansa foi reconhecida como a nona cidade no Brasil, entre 5.700 cidades, com escolas em horário integral que têm efetivamente resultado social. Criamos esse projeto para tirar as crianças da rua e o reconhecimento veio”, ressaltou Drable.

Presente na posse, o secretário de Governo, Luiz Furlani, frisou como a atuação do Conselho se faz cada vez mais necessária. “Principalmente neste tempo de muito acesso à informação é possível perceber os problemas com jovens e adolescentes. O Conselho Tutelar tem um papel fundamental no acolhimento e na atenção a estes jovens, crianças e adolescentes que passam por dificuldades dentro dos seus lares”, destacou.

Novos Titulares:

Carina Baia de Almeida

Joana D’Arc Gonçalves Barbosa

Poliana Silveira Paulino da Cunha

Vanea dos Santos Faria

Roney Miguel Vilas Boas Pinto

Suplentes:

Daniel da Silva Martins

Isabela Cristina de Carvalho Barbosa

Cleidianne Pereira de Souza

Ionara Marine Gomes Lopes

Marinilda da Silva Lopes