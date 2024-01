Obra vai beneficiar toda a via, que fica na parte alta do bairro, favorecendo ainda as travessas Porto Alegre e Vitória - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 11/01/2024 19:24

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está construindo uma rede com 300 metros de extensão, para melhoria do sistema de abastecimento de água no bairro Getúlio Vargas. A obra será na Rua Porto Alegre. A intervenção, além de beneficiar toda a via, que fica na parte alta do bairro, também irá favorecer as travessas Porto Alegre e Vitória. A equipe da autarquia começou o trabalho na quarta-feira (10) e prevê a conclusão em 15 dias. O diretor executivo do Saae de Barra Mansa, José Geraldo dos Santos, o Zeca, explicou que havia uma dificuldade no abastecimento porque a rua fica em uma parte alta do bairro. “Com esse serviço iremos resolver o abastecimento na Rua Porto Alegre e suas travessas. Antes de iniciar essa intervenção, fizemos uma análise na área para garantir um fornecimento de qualidade para os moradores”, disse. Zeca ainda informou que o serviço está sendo executado com recursos próprios e mão de obra do Saae-BM.

