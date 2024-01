Secretaria Municipal de Manutenção Urbana substituiu 1.159 lâmpadas fluorescentes por LEDs, entre dezembro e janeiro - Arquivo/CCS PMBM

Secretaria Municipal de Manutenção Urbana substituiu 1.159 lâmpadas fluorescentes por LEDs, entre dezembro e janeiroArquivo/CCS PMBM

Publicado 14/01/2024 11:36

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), realizou, nos meses de dezembro e janeiro, a substituição de 1.159 lâmpadas de vapor pela iluminação de LED, que comprovadamente tem maior qualidade, durabilidade e traz uma grande economia para os cofres públicos.

25 bairros do município já foram contemplados com a nova iluminação: Água Comprida, Antônio Rocha, Assumpção, Boa Vista, Boa Vista 1, Bom Pastor, Centro, Cotiara, Getúlio Vargas, Jardim América, Jardim Boa Vista, Jardim Central, Jardim Guanabara, Jardim Redentor, Km 4, Metalúrgico, Nossa Senhora do Amparo, Santa Maria 2, Santa Rita da Dutra, São Sebastião, Saudade, Vista Alegre, Vila Nova, Vila Ursulino e 9 de abril.

O secretário de Manutenção Urbana, César de Carvalho, frisou que a troca de iluminação contribui significativamente para a economia de energia da cidade.

“Esse investimento da iluminação em LED é o primeiro de uma série de recursos que estamos recebendo da AgeRio. A gente vem trabalhando para modernizar uma grande parte da cidade, gerando economia de energia, mais segurança para os cidadãos e uma série de benefícios que vem junto, valorizando cada dia mais a cidade. Essa modernização vem nos ajudando a economizar mais e ter uma capacidade de investimento maior nessa troca do sistema de iluminação pública”, explicou o secretário.