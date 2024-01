Por estar em agenda externa, o chefe do Executivo foi representado pela vice-prefeita Fátima Lima - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 12/01/2024 19:16

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira (12), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, foi homenageado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro (Confraderj), por seu trabalho de governar a cidade e pelo apoio prestado durante a realização do Congresso Juaderj (Juventude Unida das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro), realizado o ano passado no município. Por estar em agenda externa, o chefe do Executivo foi representado pela vice-prefeita Fátima Lima.

Durante o encontro realizado na Fazenda da Posse, o pastor José Edson elogiou e agradeceu o trabalho realizado por Drable. “Nós voltamos para retribuir a oportunidade e por todo o apoio prestado pelo governo na realização da Juaderj 2023. Ele nos recebeu muito bem em todas as oportunidades que tivemos, então, nós viemos entregar esta homenagem por todas as suas realizações e por sua sábia e abençoada liderança à frente da prefeitura”, disse o religioso.

Também presente na homenagem, o presbítero Cornélio Cunha reforçou o agradecimento e comemorou a realização do evento à época. “O congresso de jovens foi um sucesso e o apoio do prefeito foi essencial para isso. Rodrigo sempre nos recebeu com muito carinho e amor, nos ajudando em todas as demandas”, destacou.

A vice-prefeita Fátima Lima falou de sua felicidade pelo reconhecimento conferido ao chefe do Executivo. “O pastor José Edson é um amigo de longa data. É um privilégio e uma imensa alegria poder representar o prefeito nesta homenagem, que congratula um trabalho para com a nossa cidade e o povo de Deus”, disse Fátima.